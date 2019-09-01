Суд в Башкирии арестовал женщину, обвиняемую в убийстве годовалого сына

ТАСС, 1 сентября. Дюртюлинский районный суд Башкирии заключил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве годовалого сына. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Предъявлено обвинение 28-летней жительнице Дюртюлинского района в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Судом по ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления СК, 28-летняя жительница Дюртюлинского района республики обратилась в полицию, заявив, что, проснувшись утром 29 августа в своем частном доме в селе Исмаилово, обнаружила исчезновение годовалого сына. Поисками ребенка занимались полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры, были привлечены кинологи и водолазы. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело. Об обнаружении тела сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", добровольцы которого принимали участие в поисках мальчика.

В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении убийства задержали его мать. Женщина дала признательные показания и указала место нахождения тела ребенка. Следствие установило, что ночью 29 августа она задушила малыша, после чего закопала на территории своего придомового участка. В ходе следственного эксперимента женщина сказала, что совершила убийство для того, чтобы ребенок "не был голодным, чтобы он не плакал".