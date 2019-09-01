Суд Ульяновской области арестовал подозреваемого в нападении на двухлетнюю девочку

УЛЬЯНОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Мелекесский районный суд в Ульяновской области заключил под стражу мужчину, подозреваемого в нападении на двухлетнюю девочку и причинении ей тяжелых травм. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По ходатайству следователя [следственного управления ] Следственного комитета [РФ по Ульяновской области] судом Мелекесского района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, 30 августа в доме в поселке Мулловка Ульяновской области подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил ребенка вилкой в грудную клетку. Девочку госпитализировали, она находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка.

Как сообщается на сайте управления МВД России по региону, крики ребенка в одной из квартир на первом этаже дома в поселке Мулловка услышали соседи, они позвонили в полицию. Прибыв по указанному адресу, участковый уполномоченный полиции обнаружил, что дверь квартиры закрыта, полицейский посветил фонариком в окно и увидел на диване раненного ребенка, после чего забрался в квартиру, завернул ребенка в одеяло и выбежал с ним на улицу. Девочку госпитализировали с многочисленными колото-резаными ранениями мягких тканей грудной клетки.