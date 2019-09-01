Шесть человек пострадали при лобовом столкновении двух легковушек в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе "Сибирь" в Красноярском крае. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе, двое детей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

"Два легковых автомобиля Renault и Mitsubishi, [произошло] лобовое столкновение на 917-м километре трассы "Сибирь" в Уярском районе Красноярского края. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Сейчас их обследуют врачи, на месте работают сотрудники полиции. Погибших нет", - сказал собеседник агентства.