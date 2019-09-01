Мать девочки, которую изрезали вилкой в Ульяновской области, могут лишить прав на ребенка

ТАСС, 1 сентября. Органы опеки могут инициировать вопрос о лишении родительских прав матери двухлетней девочки, пострадавшей от нападения сожителя женщины. Об этом cообщила в воскресенье ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Людмила Хижняк.

"Ситуация будет изучаться, потом будет рассматриваться вопрос [о лишении прав матери]. После проверки органы опеки будут принимать решение, выходить с иском в суд или нет, - сказала Хижняк. - Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. К нам данная семья не обращалась"

Ситуация находится на контроле аппарата омбудсмена. У пострадавшей девочки есть старший брат, он находится в реабилитационном центре.

По данным следствия, 30 августа в доме в поселке Мулловка Ульяновской области подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил ребенка вилкой в грудную клетку. Девочку госпитализировали, она находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка, подозреваемый арестован.

Как сообщается на сайте управления МВД России по региону, крики ребенка в одной из квартир на первом этаже дома в поселке Мулловка услышали соседи, они позвонили в полицию. Прибыв по указанному адресу, участковый уполномоченный полиции обнаружил, что дверь квартиры закрыта, полицейский посветил фонариком в окно и увидел на диване раненного ребенка, после чего забрался в квартиру, завернул ребенка в одеяло и выбежал с ним на улицу. Девочку госпитализировали с многочисленными колото-резаными ранениями мягких тканей грудной клетки.