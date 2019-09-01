В Брянской области умер подросток, избитый полицейским

ТАСС, 1 сентября. Семнадцатилетний подросток из Брянской области, которого избил полицейский, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Брянской области.

"Молодой человек скончался в больнице, уголовное дело будет переквалифицировано в ближайшее время", - сказали в управлении.

По версии следствия, вечером 13 августа в поселке Локоть молодого человека в ходе ссоры избил 36-летний полицейский, находившийся в состоянии опьянения. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в медучреждение.

После драки полицейский был уволен из органов внутренних дел. По факту избиения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Как пояснили в региональном управлении СК, подозреваемый был задержан и арестован по решению суда.