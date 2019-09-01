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В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе

В результате инцидента погиб один человек

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Машина въехала в группу людей на пешеходном переходе на Нижегородской улице в Москве, в результате один пешеход погиб.

Как сообщили ТАСС в столичном управлении ГИБДД, "инцидент произошел по адресу: Нижегородская ул., д. 31". "Volkswagen совершил наезд на пешехода, а после врезался в мачту городского освещения. В результате пешеход погиб. Обстоятельства случившегося устанавливаются", - сказали в Госавтоинспекции.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.

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