В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Машина въехала в группу людей на пешеходном переходе на Нижегородской улице в Москве, в результате один пешеход погиб.

Как сообщили ТАСС в столичном управлении ГИБДД, "инцидент произошел по адресу: Нижегородская ул., д. 31". "Volkswagen совершил наезд на пешехода, а после врезался в мачту городского освещения. В результате пешеход погиб. Обстоятельства случившегося устанавливаются", - сказали в Госавтоинспекции.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.