В Петербурге машина сбила двух пешеходов после ДТП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль в Петербурге выехал на тротуар после ДТП и сбил двух пешеходов. Об этом сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

Авария произошла на перекрестке на улице Николая Рубцова в Выборгском районе. Автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с Ford Focus, после чего Volkswagen выехал на тротуар и сбил двух пешеходов. "В результате ДТП два пешехода и водитель Volkswagen в состоянии средней степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства.

По данным ГИБДД, виновником происшествия является водитель Ford, который при совершении левого поворота не пропустил Volkswagen, ехавший во встречном направлении. По факту ДТП проводится проверка.

Очевидцы происшествия в соцсетях опубликовали фото, на которых видно, что Volkswagen также сбил фонарный столб.