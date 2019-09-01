Мраморная плита упала с фасада Дворца культуры в Самаре на ребенка

ТАСС, 1 сентября. Ребенок погиб в Самаре после падения на него мраморной плиты с фасада Дворца культуры. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

"1 сентября примерно в 15:40 (14:40 мск) с облицовочной плиты фасада Дворца культуры, расположенного в Кировском районе Самары, с высоты 1-1,5 метра, обрушилась мраморная плита на 10-летнего ребенка. От полученных повреждений мальчик скончался", - говорится в сообщении.

По факту произошедшего следователи начали проверку.