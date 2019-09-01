AFP: при обрушении здания в Мали погибли 12 человек

ТАСС, 1 сентября. По меньшей мере 12 человек погибли в воскресенье в результате обрушения трехэтажного здания в малийской столице Бамако. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на министерство безопасности и защиты населения.

Еще 26 человек были извлечены из-под завала живыми.

Причина инцидента на данный момент не установлена. По данным местных СМИ, обрушение началось с верхнего недостроенного этажа, после чего все здание "развалилось словно карточный домик".

Главы министерства безопасности и защиты населения, а также министерства градостроительства прибыли на место происшествия.

Агентство отмечает, что обрушения зданий в Мали случаются достаточно часто из-за большого количества сооружений, возведенных без разрешения и с нарушениями правил строительства.