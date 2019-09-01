В Москве задержан водитель Porsche Cayenne, который сбил ребенка

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД задержали водителя Porsche Cayenne, который сбил ребенка на юге Москвы и скрылся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Водитель Porsche Cayenne, совершивший наезд на ребенка и скрывшийся с места ДТП, задержан сотрудниками ГИБДД в районе дома 30 по Донецкой улице", - сказали в ведомстве.

В настоящее время водитель доставлен в отделение полиции для разбирательства. Проводится проверка, по ее результатам будет принято решение, отметили в пресс-службе.