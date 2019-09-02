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В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв в руки заряжавшийся телефон

Следователи начали проверку

ТАСС, 2 сентября. Следователи начали проверку обстоятельств гибели 10-летней школьницы из-за удара электрическим током от мобильного телефона во время его зарядки. Инцидент произошел в мордовском селе Большие Березники, сообщается на сайте республиканского следственного управления СК РФ.

"Чамзинским межрайонным следственным отделом СУ СК по Республике Мордовия проводится доследственная проверка по факту гибели 10-летней школьницы. По предварительным данным, 1 сентября 2019 года в селе Большие Березники девочка получила удар электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети. Несовершеннолетняя скончалась в больнице", – говорится в сообщении .

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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