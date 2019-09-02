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В Крыму возбудили дело о незаконном вылове крабов и кефали на сумму 900 тыс. рублей

Бригада занималась браконьерством в запретном для добычи рыбы и морепродуктов районе Каркинитского залива

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по подозрению в браконьерстве возбудили в отношении бригадира рыбопромысловых бригад за нанесение ущерба в 900 тыс. рублей при незаконном вылове кефали, крабов и креветок в акватории Черноморского района Крыма. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

"В отношении бригадира - гражданина РФ 1971 г. р. - как должностного лица, допустившего соответствующее нарушение, Погрануправлением возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в местах нереста и на миграционных путях к ним с причинением особо крупного ущерба")", - говорится в сообщении.

Бригада промышляла браконьерством в запретном для добычи рыбы и морепродуктов районе Ярылгачской бухты Каркинитского залива. Сотрудниками контрольных органов обнаружены креветки черноморские, кефали, бычки, крабы, ставриды, атерины, налимы средиземноморские. Весь улов, как и орудия добычи (два вентеря), изъяты.

Согласно проведенной экспертизе, ущерб от незаконной деятельности промысловой бригады превысил 900 тыс. рублей.

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