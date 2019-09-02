Жители Астрахани массово жалуются на запах гари

АСТРАХАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Жители Астраханской области массово жалуются в экстренные службы на удушливый запах гари, причиной которого, предположительно, являются природные пожары на территории Калмыкии, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"С 19:00 (18:00 мск) 1 сентября по 6:00 (5:00 мск) было принято более 120 звонков от жителей с жалобами на запах гари. Дым, предположительно, пришел в регион со стороны Калмыкии, где фиксируют природные пожары", - сказали в пресс-службе.

В соцсетях жители региона также активно жалуются на удушливый запах, многие сообщают, что такая ситуация длится на протяжении нескольких дней.

По данным пресс-службы астраханского управления МЧС, в Калмыкии накануне вечером были зарегистрированы и подтверждены три очага природных пожаров на площади 1,5 тыс. кв. метров. Ветер был юго-западный 5-7 м/с, в связи с чем запах гари мог ощущаться в Лиманском, Икрянинском, Наримановском районах и в Астрахани.

"Высокая вероятность возникновения в ночное время запаха гари от горящего камыша в Калмыкии. Этому способствует слабый ветер, а также перепады температур - в ночное время холодает до 15 градусов и более", - отметили в пресс-службе.