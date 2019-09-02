СК просит Басманный суд Москвы арестовать еще одну фигурантку дела Абызова

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит поместить в СИЗО Инну Пикалову - еще одну фигурантку по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В Басманный районный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Инны Пикаловой, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ и по ч. 2 ч. 210 УК РФ", - сказала представитель суда, уточнив, что материалы дела находятся у судьи и заседание начнется в ближайшее время.

Следственный комитет ранее предъявил Абызову обвинение в получении от незаконной предпринимательской деятельности около 32 млрд рублей. 23 августа следствие возбудило в отношении Абызова новое дело по ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности"). По версии следствия, Абызов "в нарушении запрета, наложенного на него как на члена правительства, в 2018 году лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность".

Защита экс-чиновника считает возбуждение нового уголовного дела незаконным, необоснованным и хочет его обжаловать.

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Как полагают правоохранительные органы, вместе с иными лицами он похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области. По информации СК, похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж. Следователи полагают, что своими противоправными действиями соучастники этого преступления "поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны".

По делу Абызова арестованы пять человек. Им предъявлено обвинение в создании, руководстве и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты отрицают вину.