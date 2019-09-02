Комиссия МАК приступила к расследованию крушения Ан-2 в Якутии

ТАСС, 2 сентября. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал специальную комиссию для расследования инцидента с самолетом Ан-2, при жесткой посадке которого в Якутии 30 августа погибли два человека. Об этом сообщается в понедельник на сайте МАК.