Комиссия МАК приступила к расследованию крушения Ан-2 в Якутии

ТАСС, 2 сентября. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал специальную комиссию для расследования инцидента с самолетом Ан-2, при жесткой посадке которого в Якутии 30 августа погибли два человека. Об этом сообщается в понедельник на сайте МАК.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.
Ан-2 совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель в Кобяйском улусе Якутии. Погибли два человека, пятеро попали в больницу. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело.