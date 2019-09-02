В Самаре возбудили уголовное дело после гибели ребенка от падения плиты с фасада ДК

САМАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело после гибели 10-летнего ребенка, на которого упала мраморная плита с фасада Дома культуры, возбудили в Самаре. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ региона в понедельник.

"Следственным отделом по Кировскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области в связи с гибелью 10-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Мраморная плита обрушилась на ребенка с фасада Дома культуры с высоты 1-1,5 метра в воскресенье. От полученных травм мальчик умер. Власти города взяли на себя расходы по организации его похорон.