В Череповце два человека погибли в результате наезда автомобиля на пешеходов

ВОЛОГДА, 2 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли, еще один получил тяжелые травмы в результате наезда автомобиля на людей на пешеходном переходе в Череповце Вологодской области. Об этом сообщили ТАСС в управлении ГИБДД УМВД по Вологодской области.

"Сегодня в 14:30 мск на улице Сталеваров 25-летний водитель автомобиля Kia Rio при проезде на запрещающий сигнал светофора наехал на трех человек, люди переходили дорогу на "зеленый". В результате два человека, мужчина и женщина 1971 и 1975 годов рождения, погибли на месте. Еще одна женщина с тяжелыми травмами доставлена в больницу", - сообщил ТАСС старший инспектор УГИБДД Роман Ушаков.