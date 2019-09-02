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СМИ: более 30 человек погибли в результате пожара на судне у побережья Калифорнии

По данным CNN, инцидент произошел на борту коммерческого судна, которое предположительно использовали аквалангисты

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 34 человека погибли в понедельник в результате пожара на судне у побережья штата Калифорния. Об этом сообщила телекомпания KTLA со ссылкой на пожарное управление округа Вентура.

Информация о типе судна не приводится. 

Со ссылкой на Береговую охрану США KTLA отметила, что инцидент произошел у острова Санта-Курс к западу от Лос-Анджелеса. По данным телекомпании CNN, инцидент произошел на борту коммерческого судна длиной 25 м, которое предположительно использовали аквалангисты.

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