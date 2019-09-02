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Число умерших в Саратове от геморрагической лихорадки выросло до двух

Всего, начиная с мая, заболевание подтвердилось у 1517 человек

САРАТОВ, 2 сентября. /ТАСС/. Число умерших от геморрагической лихорадки в Саратове увеличилось до двух, сообщили ТАСС в региональном Минздраве в понедельник.

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В начале лета из-за высокой активности природного очага геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) - распространения грызунов, были закрыты несколько детских летних лагерей, в том числе находившихся в Саратове, в природном лесопарке Кумысная поляна. Ранне сообщалось о смерти женщины в больнице с таким же диагнозом. В августе СК возбудил дело в связи с халатностью сотрудников органов власти, повлекшей вспышку в регионе опасного заболевания.

"Мы подтверждаем второй летальный случай с подтвержденным диагнозом ГЛПС, мужчина умер в больнице, у пациента было тяжелое стремительное течение болезни", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что с мая по 2 сентября в регионе диагноз ГЛПС подтвердился у 1517 человек, в больницах с подозрением на лихорадку находятся 129 человек.

Геморрагическая лихорадка - острая вирусная болезнь, характеризующаяся системным поражением мелких кровеносных сосудов, геморрагическим диатезом, гемодинамическими расстройствами и поражением почек с развитием острой почечной недостаточности. Основной источник возбудителя - мышевидные, которые переносят бессимптомную инфекцию.

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