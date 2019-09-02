Представители посольства РФ встретились с подозреваемым в убийстве грузина в Берлине

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Представители консульского отдела посольства России в ФРГ встретились с подозреваемым в убийстве гражданина Грузии в Берлине. Об этом сообщили журналистам в понедельник в дипмиссии.

"27 августа сего года консульские должностные лица посольства России в ФРГ встретились с задержанным гражданином по его просьбе и в соответствии с российским законодательством оказали ему необходимую консульско-правовую помощь", - отметили в посольстве.

В дипмиссии призвали "во избежание спекуляций и распространения недостоверной информации дождаться окончания расследования".

"Правоохранительные органы осуществляют процедуру проверки наличия у него российского гражданства", - отметили также в дипмиссии.

Полиция ФРГ 23 августа сообщила, что неизвестный застрелил прохожего в районе Моабит и скрылся с места преступления, позже прокуратура заявила о задержании подозреваемого, по ее данным, 49-летнего гражданина России. Убитым оказался 40-летний гражданин Грузии. СМИ приводят его имя - Зелимхан К., а также предполагают, что он имеет чеченские корни. Газета Berliner Kurier, не уточняя источник, указывала, что речь идет о бывшем участнике антитеррористического подразделения грузинского МВД.