Семь человек пострадали в результате столкновения трех автобусов в Ярославле

ТАСС, 2 сентября. Семь человек пострадали при столкновении трех маршрутных автобусов ПАЗ на Московском проспекте в Ярославле. Об этом в понедельник ТАСС сообщила руководитель пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.

"Сегодня около 17:17 на Московском проспекте в Ярославле произошло ДТП с участием трех маршрутных пассажирских автобусов ПАЗ. По предварительной информации, за медицинской помощью обратились семь человек", - сказала собеседница агентства.

В настоящий момент на месте ДТП работают спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.