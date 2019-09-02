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Семь человек пострадали в результате столкновения трех автобусов в Ярославле

На месте происшествия работают спасатели, медики и сотрудники ГИБДД

ТАСС, 2 сентября. Семь человек пострадали при столкновении трех маршрутных автобусов ПАЗ на Московском проспекте в Ярославле. Об этом в понедельник ТАСС сообщила руководитель пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.

"Сегодня около 17:17 на Московском проспекте в Ярославле произошло ДТП с участием трех маршрутных пассажирских автобусов ПАЗ. По предварительной информации, за медицинской помощью обратились семь человек", - сказала собеседница агентства.

В настоящий момент на месте ДТП работают спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.

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