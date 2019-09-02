Иностранцы, по предварительным данным, не пострадали при стрельбе в Техасе

ТАСС, 2 сентября. Госдепартамент США информировал, что среди погибших и раненых в результате инцидента со стрельбой, происшедшего в конце прошлой недели в штате Техас, не было иностранцев. Об этом заявило в понедельник генеральное консульство России в городе Хьюстон (штат Техас) на своей странице в Twitter.

"По предварительным данным Государственного департамента США, среди погибших и пострадавших при стрельбе в городах Одесса и Мидлэнд 31 августа сего года нет иностранных граждан", - говорится в сообщений консульства.

31 августа полицейские в районе города Одесса (штат Техас) во время выборочной проверки на дороге пытались остановить легковой автомобиль. Водитель машины произвел выстрелы по патрульным, затем - по прохожим, бросил свой автомобиль и угнал почтовый автофургон. Злоумышленник был убит после того, как убил семерых и ранил более 20 человек.

Генконсульство РФ в Хьюстоне сообщило в воскресенье, что информация об иностранных гражданах, пострадавших в результате стрельбы в городе Одесса в штате Техас, не поступала. При этом российские дипломаты ссылались на данные американской полиции.