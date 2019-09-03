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МАК назвал причину жесткой посадки Ми-26 в Ненецком автономном округе в ноябре 2018 года

По данным Международного авиационного комитета, экипаж не принял своевременное решение об уходе на запасной аэродром при ухудшении метеоусловий на посадочной площадке

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал ошибки в действии экипажа причиной авиапроисшествия 28 ноября 2018 года в Ненецком автономном округе (НАО), когда вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в районе аэродрома Пижма. Об этом сообщается в опубликованном во вторник на сайте МАК окончательном отчете по результатам расследования авиационного происшествия.

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Вертолет Ми-26, выполняя рейс 28 ноября с Наульского месторождения на аэродром Пижма, совершил жесткую посадку в НАО, один человек погиб, пятеро пострадали, все шестеро - члены экипажа. Вертолет принадлежит авиакомпании "UTair - Вертолетные услуги". Погибший командир экипажа похоронен в Архангельске.

"Столкновение вертолета с землей произошло вследствие упущения экипажем контроля за вертикальной скоростью снижения из-за отвлечения внимания на визуальный поиск посадочной площадки в процессе выполнения захода на посадку ночью в приборных метеоусловиях, что привело к энергичному снижению ВС и, наиболее вероятно, к попаданию в режим вихревого кольца, вывод из которого из-за малой высоты полета был невозможен", - говорится в отчете.

По данным МАК, инцидент произошел в результате того, что экипаж не принял своевременное решение об уходе на запасной аэродром при ухудшении метеоусловий на посадочной площадке. "Наиболее вероятно, авиационному происшествию способствовали следующие факторы: неудовлетворительное взаимодействие в экипаже по контролю за выдерживанием режима полета, выполнение захода на посадку на высотах и скоростях полета, менее установленных руководством по летной эксплуатации вертолета, недостатки в отборе членов экипажей по профессиональным качествам для работы в отрыве от базы, не позволившие обеспечить эффективную организацию и безопасность полетов", - уточняется в отчете.

В документе отмечено отсутствие действенной системы контроля за работой экипажей на оперативной точке и недостатки системы управления безопасностью полетов в компании "UTair - Вертолетные услуги", не позволившие выявить имеющиеся факторы опасности и снизить уровень риска при выполнении авиационных работ в сложных условиях Заполярья.

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РоссияНенецкий автономный округ
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