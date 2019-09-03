При теракте в Кабуле погиб румынский дипломат

БУХАРЕСТ, 3 сентября. /ТАСС/. Работник дипломатической миссии Румынии в Кабуле погиб, еще один тяжело ранен в результате теракта, который был совершен в афганской столице в ночь на вторник. Об этом сообщил МИД страны.

"В течение ночи со 2 на 3 сентября в лагере, где находится посольство Румынии в Кабуле, произошел теракт, направленный против иностранных граждан, - указывается в сообщении. - В результате теракта один представитель дипломатической миссии Румынии в Кабуле погиб, другой был тяжело ранен".

Раненый румын будет как можно быстрее, в зависимости от состояния его здоровья, доставлен в Европу, чтобы получить специализированную медицинскую помощь, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД Румынии, президент Клаус Йоханнис и премьер-министр Виорика Дэнчилэ решительно осудили теракт в Кабуле и передали соболезнования семье погибшего.

По данным МВД Афганистана, во вторник вечером в Кабуле взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. После этого произошло возгорание стоящей рядом цистерны с горючим. Многие дома оказались повреждены. Как информировало агентство France Presse со ссылкой на афганские власти, в результате случившегося погибли не менее 16 человек, около 100 пострадали.