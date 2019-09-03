Ребенка из Карелии с ожогами на 90% поверхности тела доставили в Нижний Новгород

ТАСС, 3 сентября. Ребенок, получивший ожоги на 90% поверхности тела и дыхательных путей в результате пожара в садоводческом кооперативе Карелии, доставлен в Нижний Новгород и находится в реанимации ожогового центра Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ). Об этом во вторник ТАСС сообщили в ожоговом центре.

"Ребенок доставлен, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

По информации размещенной на странице в социальной сети у мамы пострадавшего мальчика, 30 августа ее ребенок отдыхал в дачном кооперативе у бабушки в Прионежском районе Карелии. В бане на дачном участке произошел пожар, в результате которого мальчик получил ожоги на 90% поверхности тела и верхних дыхательных путей.

Ситуация находится на контроле министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова и главы региона Артура Парфенчикова.