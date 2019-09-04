В ДТП с автобусом под Волгоградом погиб один человек

ВОЛГОГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. Легковушка и автобус столкнулись утром в среду под Волгоградом, погиб один человек, шестеро получили ранения. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"В 05:15 на 733-м км трассы в Новоаннинском районе водитель 1977 г. р., житель Калмыкии, управляя Renault Sandero, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом, направлявшимся из Москвы в Элисту. В автобусе находились 17 пассажиров, из них пострадали шесть, двое госпитализированы. Водитель легкового автомобиля погиб", - говорится в сообщении.

Руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Светлана Смольянинова уточнила ТАСС, что остальные пассажиры "уехали в Элисту другим автобусом". Она отметила, что на трассе было организовано реверсивное движение, на месте ДТП работают экипажи ДПС, оперативно-следственная группа.