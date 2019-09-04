Суд арестовал на два месяца водителя, сбившего пешеходов в центре Череповца

ТАСС, 4 сентября. Череповецкий городской суд Вологодской области в среду заключил под стражу на два месяца водителя автомобиля, который 2 сентября наехал на пешеходов в центре Череповца. В результате ДТП два человека погибли, третий пешеход получила тяжелые травмы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Череповецкий городской суд сегодня вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Орлова 1994 года рождения. Орлов подозревается в том, что 2 сентября он, управляя автомобилем KIA Rio, нарушил ПДД и допустил наезд на троих пешеходов, пересекавших проезжую часть ул. Сталеваров на разрешающий зеленый сигнал. В результате ДТП два человека погибли на месте, женщина 1960 года рождения доставлена в больницу", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в администрации Череповца, пострадавшую в аварии 59-летнюю женщину прооперировали, в среду ее переведели из реанимации в палату, ее состояние стабильное.

В рамках возбужденного в связи с ДТП уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух человек") проводятся экспертизы и исследования.