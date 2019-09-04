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Автомобилист получил ранение в ходе дорожного конфликта в Москве

Стрелявший водитель скрылся

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Столичные полицейские ищут водителя автомобиля, ранившего из пистолета в ходе дорожного конфликта своего оппонента. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, конфликт между водителями двух автомобилей произошел около Головинского кладбища на севере Москвы.

"Сегодня в полицию в 15:19 мск поступило сообщение о стрельбе. Полицейские установили, что между двумя водителями автомобилей произошел дорожный конфликт, в ходе которого один мужчина ранил своего оппонента, предположительно, из травматического пистолета, после чего скрылся", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время сотрудники столичной полиции ведут розыск водителя, скрывшегося с места происшествия.

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