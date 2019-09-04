Два человека погибли при столкновении поезда с машиной в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли и один пострадал при столкновении пассажирского поезда с легковой машиной в Киришском районе Ленинградской области, все они находились в салоне автомобиля, сообщил ТАСС Петр Крючков, глава Глажевского сельского поселения, недалеко от которого произошла авария.

"Двое погибли, один пострадал, все в легковом авто", - сказал собеседник агентства.

Поезд, который ехал из Мурманска в Адлер, столкнулся с легковой машиной на переезде около 16:00 мск. В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили ТАСС, что в результате аварии в поезде никто не пострадал, однако состав задержался на 40 минут. Другие поезда из-за ДТП не задерживались.

В новость в 17:36 мск внесены изменения - добалвена информация о погибших.