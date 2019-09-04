Злоумышленник обстрелял машину съемочной группы фильма "Чики" в КБР

НАЛЬЧИК, 4 сентября. /ТАСС/. Злоумышленник несколько раз выстрелил в автомобиль съемочной группы в городе Прохладный (Кабардино-Балкария). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по региону. Как уточнил ТАСС продюсер Олег Пиганов, инцидент произошел со съемочной группой фильма "Чики".

"В полицию поступило сообщение о конфликте на улице Свободы в городе Прохладный. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина, по внешним признакам, в состоянии алкогольного опьянения произвел несколько выстрелов с третьего этажа многоэтажного дома в направлении автомобиля, принадлежащего съемочной группе. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции для разбирательства.

"Это произошло со съемочной группой фильма "Чики". Там все хорошо, никто не пострадал", - пояснил ТАСС продюсер фильма Пиганов.

По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.