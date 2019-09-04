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В Петербурге автомобиль BMW врезался в столб и загорелся

Пострадал один человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Автомобиль BMW наехал на бордюр, а затем врезался в столб уличного освещения и загорелся в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, в аварии пострадал один человек, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

По данным ГИБДД, авария произошла около 22:20 мск на перекрестке проспекта КИМа и улицы Уральской. "Водитель BMW - мужчина 1995 года рождения - наехал на бордюр и столб освещения. В результате ДТП водитель не пострадал, пассажир - в тяжелом состоянии, автомобиль сгорел", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

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