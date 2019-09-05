Житель Петербурга обстрелял детский сад из пневматической винтовки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга открыл стрельбу из пневматической винтовки из окон своей квартиры по зданию детского сада на Ириновском проспекте, в результате пострадал мужчина. Как сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области, злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

По данным полиции, сообщение о стрельбе по зданию детсада поступило в полицию в среду. "В подъезде дома номер 17 по Ириновскому проспекту задержан мужчина 1980 года рождения, который изобличен в том, что из хулиганских побуждений стрелял из пневматической винтовки из окна своей квартиры. В результате его действий пострадал, находившийся на территории детского сада мужчина", - говорится в сообщении.

Задержанного доставили в полицию, на него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"), а затем по результатам дальнейшего разбирательства возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Решается вопрос об избрании меры пресечения.