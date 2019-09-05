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СМИ: грузовик наехал на группу школьников на юге Китая

Как сообщает портал The Paper, один школьник погиб, еще трое получили травмы

ПЕКИН, 5 сентября. /ТАСС/. Один школьник погиб, еще трое получили травмы в результате ДТП с участием небольшого грузовика, наехавшего на группу учащихся в уезде Бобайсянь Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. Об этом сообщил в четверг информационный портал The Paper.

По его данным, дорожное происшествие произошло в среду. Полиция уже задержала водителя, все пострадавшие отправлены в ближайшую больницу. Состояние двух школьников оценивается как тяжелое.

Правоохранительные органы выясняют детали ДТП, ведется следствие.

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Китай
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