В Сочи на три дня объявили штормовое предупреждение из-за возможных смерчей и селей

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Сочи до 7 сентября из-за прогнозируемых дождей, угрозы подъема уровня воды в реках, схода селей и формирования смерчей. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации города.

"Штормовое предупреждение: в ночь с 5 на 6 сентября, и до конца суток 6 сентября, а также в течение суток 7 сентября 2019 г., на территории города Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди. На реках резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Синоптики не исключают выпадение града, скорость ветра местами может достигать 20-22 метров в секунду, есть угроза формирования смерчей над Черным морем.

В июне и в июле 2019 года в Сочи из-за сильных дождей происходили подтопления дорог, поваленными ветром деревьями было временно нарушено электроснабжение, из-за схода селей пришла в негодность насосная канализационная станция, обслуживающая туристические объекты Олимпийской деревни.