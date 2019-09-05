СК заявил о непричастности сотрудников "Крестов" к избиениям заключенных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Следствие в Петербурге установило, что сотрудники изолятора "Кресты" в Колпинском районе города не причастны к избиениям в СИЗО. Об этом в четверг сообщили журналистам в ГСУ СК РФ по Петербургу, которое ранее подтвердило факт побоев и возбудило уголовное дело в отношении троих заключенных.

"Сведения о возможной связи сотрудников изолятора с фактом причинения телесных повреждений потерпевшему подтверждения не нашли", - сказано в сообщении, распространенном ГСУ.

При этом следователи выделили в отдельное производство материалы о возможном наличии в действиях сотрудников изолятора преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Эту информацию предстоит проверить в ходе доследственной проверки. В управлении также добавили, что установлены факты незаконного проноса в следственный изолятор мобильных телефонов, в связи с чем на имя начальника "Крестов" внесено представление.