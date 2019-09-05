Врачи Ульяновской области сообщили, что жизни раненной вилкой девочки ничего не угрожает

УЛЬЯНОВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Врачи после проведенной операции не видят угрозы для жизни двухлетней девочки, которую ранили вилкой в Ульяновской области. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе областной детской больницы, куда госпитализирован ребенок.

По данным следствия, вечером 30 августа в одном из домов в поселке Мулловка Ульяновской области двухлетнюю девочку несколько раз ударил вилкой в грудную клетку мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По подозрению в этом полицейские задержали сожителя матери ребенка, его арестовали.

"Состояние девочки удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Врачи Ульяновской областной детской больницы провели ребенку операцию, она прошла успешно", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, девочка в настоящий находится в отделении хирургии, куда ее перевели из реанимации.

По информации управления МВД России по региону, семья девочки состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Следственное управление СК РФ по Ульяновской области возбудило по данному факту уголовное дело по п. "б" ч.2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").