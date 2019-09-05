Суд в Петербурге арестовал двух мужчин, разыскиваемых за убийство и нападения на женщин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга в четверг заключил под стражу двух задержанных ранее мужчин, которых разыскивали за убийство и нападения на женщин. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 октября 2019 года", - сказал собеседник агентства.

По данным Главного следственного управления СК РФ по Петербургу, мужчин разыскивали за преступления, предусмотренные статьями 162 УК РФ ("Разбой"), 325 УК РФ ("Похищение или повреждение документов"), 131 УК РФ ("Изнасилование") и 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Им уже предъявлено обвинения по указанным статьям.

Следователи также установили, что фигуранты причастны к убийству женщины в начале июля этого года. Один из них, по данным СК, в ходе ссоры нанес травму женщине, в результате чего она умерла, после чего злоумышленники похитил ее ключи от квартиры и автомобиль, положили тело убитой в чемодан, вывезли в лес и спрятали.

В ходе проверки показаний одного из обвиняемых следователи обнаружили тело убитой в чемодане. Кроме того, по данным СК, задержанные в конце августа текущего года напали на другую женщину, угрожая ей ножом, похитили паспорт, деньги и личные вещи, после чего изнасиловали.

Как ранее уточняли в управлении МВД по городу и Ленинградской области, задержанные являются уроженцами Республики Дагестан, одному из них 35 лет, а другому 21 год. По данным полиции, оба также причастны еще к одному преступлению - 2 сентября они, угрожая ножом, отобрали у 26-летней женщины смартфон и скрылись.