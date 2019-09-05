Следственный комитет начал проверку после инцидента с катером у берегов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту происшествия у берегов Крыма, где в четверг затонул катер. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по факту происшествия в акватории Черного моря. Крымским следственным отделом на транспорте ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю предварительно установлено, что около 12 часов 40 минут маломерное моторное судно "Камелот" вышло из пг. Новый Свет в сторону мыса Карадаг. На борту находился судоводитель и 12 пассажиров. Около часа дня в районе мыса Толстый в акватории Черного моря судно затонуло", - говорится в сообщении.

Следствие проверит обстоятельства происшествия на предмет оказания услуг, отвечающих требованиям безопасности пассажиров, говорится в сообщении.

По данным МЧС, около 13:40 в службу спасения региона поступило сообщение о том, что в 200 метрах от береговой линии в районе мыса Меганом городского округа Судак затонул прогулочный катер "Камелот". На борту находились 12 пассажиров и один член экипажа. 12 человек были спасены, в том числе капитан. Поиски одного продолжаются.