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Адвокат ФБК рассказал об обысках в офисе фонда и студии "Навальный Life"

Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш заявила о прибытии в организацию нескольких человек в темной форме и масках

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией, а также в студии интернет-канала "Навальный Life". Об этом ТАСС сообщил адвокат Владимир Воронин, который представляет интересы фонда.

"Мне сообщили о неких следственных действиях в этих организациях, там проводятся обыски. Однако никаких подробностей я пока не знаю и еду туда, чтобы разобраться во всем на месте", - сказал он.

Информацию о следственных действиях в организациях журналистам подтвердила пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш. "К нам пришли несколько человек в темной форме и масках. Они отключили аппаратуру. Что именно они собираются найти пока неясно", - сообщила она.

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