На тюменской трассе в ДТП погибли два человека

ТЮМЕНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на 173-м км автодороги Шадринск - Ялуторовск (Тюменская область). Погибли два человека, в том числе 15-летняя девочка. Об этом в пятницу журналистам сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.

"В шестом часу утра столкнулись ВАЗ-2110 и "Киа-Спектра". По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу. В иномарке ехали 60-летний мужчина с женой, перевозившие 15-летнюю внучку из Курганской области в Нижневартовск на учебу. Девочка погибла", - рассказали в пресс-службе.

Погиб и водитель второго автомобиля, житель Ульяновской области 1977 года рождения. Двое его пассажиров, водитель "Киа-Спектра" и его жена госпитализированы с различными травмами.

Движение по автодороге частично ограничено.