СК возбудил дело по факту обрушения в здании бывшего детского лагеря в Подмосковье

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах по факту обрушения части здания бывшего детского лагеря, которое произошло накануне в Сергиевом Посаде. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки по факту обрушения заброшенного пятиэтажного здания в поселке Новая Шурма возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сообщили в ГСУ СК.

5 сентября во время демонтажа заброшенного здания произошло обрушение перекрытия, под завалами, предположительно, остаются люди. "Количество пострадавших уточняется", - отметили в ведомстве.

На месте происшествия работает следственная группа, продолжается разбор завалов и осмотр места происшествия. Ранее по факту обрушения начала проверку прокуратура.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе МЧС, площадь обрушения составила 64 кв. м. Под завалами, по данным спасателей, оказались три человека. Спасатели разбирали завалы обрушившегося здания бывшего детского лагеря Подмосковья в течение всей ночи. К ликвидации последствий происшествия были привлечены 146 человек и 45 единиц техники, в том числе от МЧС России - 91 человек и 22 единицы техники.