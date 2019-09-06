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Суд арестовал судоводителя затонувшего в Крыму катера

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Суд арестовал судоводителя катера, затонувшего 5 сентября у берегов Крыма. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

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"По ходатайству следствия судоводителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Следственный комитет ранее в пятницу возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека.

В четверг недалеко от берега затонуло прогулочное судно. 13 человек спасли, они не пострадали. Тело еще одной пассажирки спасатели обнаружили спустя почти сутки после инцидента.

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