Тело погибшего обнаружили на месте обрушения части здания в Подмосковье

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело погибшего на месте обрушения части здания бывшего детского лагеря, которое произошло накануне в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в экстренных службах.

"В ходе разбора завалов обнаружено тело погибшего", - сказал собеседник агентства. Под завалами могут находиться еще два человека, поисковые работы на месте ЧП продолжаются.

По данным МЧС, обрушение произошло в четверг на территории бывшего детского лагеря при демонтаже конструкций пятиэтажного здания. Под завалами могли оказаться трое из них. Площадь обрушения составила 64 кв. м. Чтобы приступить к разбору завалов и поисковым работам, спасателям пришлось демонтировать навесные конструкции, которые могли рухнуть в любой момент.

В связи с обрушением возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). В СК отметили, что количество пострадавших уточняется.