СМИ: на Филиппинах произошел взрыв

ТАСС, 7 сентября. По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в субботу утром в городе Исулан, столице южной провинции Султан-Кударат. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную полицию.

Согласно заявлению главы полиции Исулана, самодельное взрывное устройство сработало на стоянке для мотоциклов около городского рынка.

Органы правопорядка начали расследование. На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за инцидент.