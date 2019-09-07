Автомобиль МВД в Бурятии попал в ДТП

ТАСС, 7 сентября. Автомобиль МВД столкнулся с иномаркой на трассе в Бурятии вечером в пятницу, четыре человека госпитализированы. Предварительно установлено, что водитель полицейской машины не предоставил преимущество на дороге, сообщили ТАСС в субботу пресс-службе регионального управления МВД.

"Вчера около 17:00 по местному времени (12:00 мск) водитель служебной автомашины, следуя по автодороге Иволгинск - Каленово, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Toyota Aristo под управлением 48-летнего гражданина. В результате ДТП двое сотрудников полиции и 59-летний мужчина, находившиеся в салоне служебного транспорта, а также водитель иномарки госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что полицейские в момент ДТП находились при исполнении служебных обязанностей. Они прошли медицинское освидетельствование, фактов алкогольного опьянения не выявлено. По данному факту в МВД по Республике Бурятия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.