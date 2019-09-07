СМИ: россиянин утонул во Вьетнаме

ХАНОЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Турист из России утонул в пятницу на курорте Муйне в южной вьетнамской провинции Биньтхуан. Об этом сообщил в субботу местный новостной портал VnExpress.

Согласно информации провинциальных правоохранительных органов, 46-летний Александр Колосков отправился купаться в море, несмотря на действовавший запрет из-за неблагоприятных погодных условий. Тело мужчины извлекли из воды спасатели. Погибшего опознала его жена, которая не пошла с Колосковым на побережье и осталась в гостинице.

Курортный город Муйне пользуется большой популярностью у российских туристов. Из 610 тыс. россиян, побывавших во Вьетнаме в 2018 году, более 155 тыс. человек отдыхали в Муйне.