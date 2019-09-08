Пожарные ликвидировали возгорание на одном из избирательных участков на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали в воскресенье возгорание на одном из избирательных участков в школе города Невельска на Сахалине, где проходит голосование по выборам губернатора. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение в кабинете химии на площади 9 кв. м. Возгорание локализовано в 11:00 по местному времени (03:00 мск), а в 11:26 (03:26 мск) полностью ликвидировано", - говорится в сообщении.

В тушении были задействованы 10 человек и три единицы техники. Известно, что избирательный участок находится в другом крыле здания. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Комментарий председателя регионального избиркома

Председатель регионального избиркома Виктория Черкасова сообщила, что голосование на избирательном участке приостановлено из-за задымления, но после решения проблемы его восстановили. "Опечатывались урны и помещения, как и положено по избирательному законодательству. Все включалось в режим безопасности. Сейчас уже все работает в обычном режиме", - сказала Черкасова.

Она пояснила, что в таких случаях голосование приостанавливается. Если проблему удается решить, голосование возобновляется. Если ситуация становится критической, комиссия переходит работать на резервный участок, который есть в каждом муниципальном образовании.

8 сентября в Сахалинской области проходят выборы губернатора. С 08:00 (00:00 мск) в регионе работают 453 избирательных участка. Из них 310 постоянных, восемь временных (СИЗО, санатории, больницы) и 135 судовых.

На должность главы области претендуют исполняющий обязанности губернатора Валерий Лимаренко (самовыдвиженец), первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР), глава регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин.