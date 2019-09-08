В Токио из-за тайфуна утром в понедельник не будут ходить поезда

ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая японская железнодорожная корпорация JR отменит движение на всех своих линиях в столичном регионе в утренние часы в связи с мощным тайфуном "Факсай", который приближается к Токио. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении оператора.

Меры будут действовать с момента отправления первых поездов (в зависимости от ветки примерно 04:30 - 05:00 - прим. ТАСС) до 08:00 (02:00 мск). Аналогичные решения приняли также несколько частных железнодорожных компаний и оператор токийского монорельса. Метро будет работать в обычном режиме.

Ранее японские авиаперевозчики были вынуждены отменить в воскресенье по меньшей мере 103 внутренних рейса.

По прогнозам национального метеорологического бюро Японии, тропический шторм к вечеру воскресенья приблизится к центральной японской префектуре Сидзуока и дальше продолжит движение на северо-восток в сторону столицы. В ряде районов в этих частях страны ожидается выпадение до 300 мм осадков в течение суток. Власти призывают жителей не покидать дома без крайне необходимости и быть осторожными при перемещении по улице.

"Факсай" стал пятнадцатым по счету тайфуном, образовавшимся в этом году в Тихом океане. Скорость ветра в его эпицентре сейчас составляет около 40 м/с, а порывов достигает 60 м/с.