Пожар произошел в здании избирательного участка в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Возгорание произошло в здании в Севастополе, где находится избирательный участок. К настоящему времени пожар потушен, голосование продолжается, сообщил журналистам в воскресенье глава городского избиркома Сергей Даниленко.

"УИК №104 в Политехническом лицее по улице Олега Кошевого. В здании начался пожар, он был своевременно потушен. Здание обесточено, но КОИБ (электронные устройства для обработки избирательных бюллетеней - прим. ТАСС) работают от источников бесперебойного питания. Городские службы восстанавливают электроснабжение, подтянут дежурный дизель-генератор. В случае отсутствия стационарного электричества будет подано электричество от дизель-генератора", - сказал глава горизбиркома.

Парламент Севастополя, выборы в который проходят 8 сентября, в единый день голосования, состоит из 24 депутатов: 16 из них будут избраны по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам. Действующий депутатский корпус был избран в сентябре 2014 года, вскоре после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.