В Ялте два человека утонули во время шторма

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Спасатели в воскресенье во время шестибалльного шторма зафиксировали пять происшествий на воде в городском округе Ялта, два человека погибли, одного ищут, двоих удалось спасти, сообщается на сайте МЧС по Крыму.

"Только за сегодня в городском округе Ялта зафиксировано пять происшествий на воде, при этом двоих людей удалось спасти, одного пострадавшего ищут спасатели и, к сожалению, два человека погибли. Волнение моря составляет около 6 баллов", - приводятся в сообщении слова регионального министра чрезвычайных ситуаций Сергея Шахова.

Погибшие - мужчина и женщина, они отправились купаться в море во время шторма и не смогли вернуться на берег, уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму. "Иногда отдыхающие переоценивают свои силы и просто забывают об элементарных правилах безопасного поведения на воде, что недопустимо, особенно во время сложных погодных условий", - приводятся в сообщении на сайте главка МЧС слова начальника экстренного ведомства Александра Еремеева.

В регионе, уточняется в сообщении ГУ МЧС, объявлено штормовое предупреждение об усилении северо-восточного ветра до 17-22 м/с.